Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 12 октября 2023Мир

Посол Израиля оценил слова Путина о мире через создание независимой Палестины

Посол Израиля назвал красивым заявлением слова Путина о независимой Палестине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о решении конфликта и мирном урегулировании между Израилем и сектором Газа путем создания независимого палестинского государства с опорой на решение Совета Безопасности ООН являются лишь красивым заявлением. Такую оценку дал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Во-первых, с кем мы должны говорить? С кем? Имя? Имеет ли [президент Палестины Махмуд] Аббас контроль в Газе или он 15 лет уже там не был, потому что его не пускают? Он контролирует очень мало», — отметил дипломат.

Бен Цви указал, что даже в случае достижения письменных договоренностей с палестинским лидером нельзя гарантировать исполнения условий. «Он может выполнить то, что он подпишет? Сколько ему останется жить из-за своих местных разборок? (...) Палестинцы помнят и боятся, что что-то может произойти от своих», — подчеркнул посол.

Материалы по теме:
«Здесь кромешный ад» Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
«Здесь кромешный ад»Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
10 октября 2023
«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать» Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?
«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать»Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?
10 октября 2023
Он пережил пять покушений, на него охотятся 20 лет. Что известно о главном организаторе нападения ХАМАС на Израиль?
Он пережил пять покушений, на него охотятся 20 лет.Что известно о главном организаторе нападения ХАМАС на Израиль?
10 октября 2023
«Я не мог поверить, что это происходит со мной» Трагические истории мирных жителей, ставших жертвами конфликта в Израиле
«Я не мог поверить, что это происходит со мной»Трагические истории мирных жителей, ставших жертвами конфликта в Израиле
11 октября 2023

По его словам, палестинского единства, о котором многие говорят, не будет. «Газа — это другое направление, то есть ХАМАС — это направление уничтожения государства Израиль. Они не признали, что сделал Аббас», — заключил Бен Цви.

Ранее посол Израиля заявил, что прекращение огня до полного уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС исключено. «К чему нам прекращать боевые действия? У нас есть задача, она поставлена руководством страны, вчера это было четко сказано нашим премьер-министром, нашим министром обороны, членами экстренного кабинета», — сказал он.

По его словам, другой вопрос — как Израиль собирается реализовать ликвидацию ХАМАС. «Будет ли это массивно или точечно, по воздуху или по морю — уже детали», — подчеркнул Бен Цви.

10 октября Путин в рамках переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина. «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил российский лидер.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Израиля оценил слова Путина о мире через создание независимой Палестины

    Производитель пастилы из России рассказала о претензиях Apple

    Россиян предупредили о новых рисках ипотечных кредитов

    Стало известно о прекращении поставок израильской косметики в Россию

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Аршавин рассказал об отсутствии интереса к матчам сборной России

    Россиян призвали есть хрен и репу

    Россия отказалась информировать Совет Европы о введении военного положения

    Строители обнаружили древнюю лодку под землей во время ремонтных работ

    Москвичам сообщили о погоде на ближайших выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости