Посол Израиля оценил слова Путина о мире через создание независимой Палестины

Посол Израиля назвал красивым заявлением слова Путина о независимой Палестине

Слова президента России Владимира Путина о решении конфликта и мирном урегулировании между Израилем и сектором Газа путем создания независимого палестинского государства с опорой на решение Совета Безопасности ООН являются лишь красивым заявлением. Такую оценку дал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Во-первых, с кем мы должны говорить? С кем? Имя? Имеет ли [президент Палестины Махмуд] Аббас контроль в Газе или он 15 лет уже там не был, потому что его не пускают? Он контролирует очень мало», — отметил дипломат.

Бен Цви указал, что даже в случае достижения письменных договоренностей с палестинским лидером нельзя гарантировать исполнения условий. «Он может выполнить то, что он подпишет? Сколько ему останется жить из-за своих местных разборок? (...) Палестинцы помнят и боятся, что что-то может произойти от своих», — подчеркнул посол.

По его словам, палестинского единства, о котором многие говорят, не будет. «Газа — это другое направление, то есть ХАМАС — это направление уничтожения государства Израиль. Они не признали, что сделал Аббас», — заключил Бен Цви.

Ранее посол Израиля заявил, что прекращение огня до полного уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС исключено. «К чему нам прекращать боевые действия? У нас есть задача, она поставлена руководством страны, вчера это было четко сказано нашим премьер-министром, нашим министром обороны, членами экстренного кабинета», — сказал он.

По его словам, другой вопрос — как Израиль собирается реализовать ликвидацию ХАМАС. «Будет ли это массивно или точечно, по воздуху или по морю — уже детали», — подчеркнул Бен Цви.

10 октября Путин в рамках переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина. «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил российский лидер.