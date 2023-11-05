Посол в США Герцог: Израиль будет продолжать операцию в Газе, пока ХАМАС атакует

Израиль планирует продолжать военную операцию в секторе Газа, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не лишится возможности осуществлять крупные вылазки. Об этом в эфире телеканала CBS заявил посол еврейского государства в США Майкл Герцог.

По его словам, в Газе находятся «десятки тысяч вооруженных террористов, десятки тысяч ракет». Дипломат добавил, что протяженность тоннелей превышает 500 километров. Он указал на то, что в них прячется вся руководящая структура ХАМАС.

«И нам нужно все это выкорчевать, потому что если мы этого не сделаем, то они будут наносить удары снова и снова», — подчеркнул он. Дипломат ответил на вопрос, как долго Израиль будет проводить операцию в секторе Газа. «Во-первых, прямо сейчас нашу кампанию проводят главным образом наземные силы, это не воздушная кампания. Такой была первая фаза», — подчеркнул он.

Израильский посол спрогнозировал длительность военной операции в Газе. «Мы не можем прекратить ее, пока не демонтируем эту машину террора, иначе, как я сказал, она будет наносить удары вновь и вновь», — указал он.

Ранее стало известно, что при ударах по сектору Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила запрещенный к использованию белый фосфор.