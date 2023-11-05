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11:36, 5 ноября 2023Экономика

На Западе порассуждали о конфискации российских активов

FT: Западу невыгодна конфискация активов РФ, будут экономические последствия

Фото: Tyler Franta / Unsplash

Западным странам невыгодна конфискация российских активов так как это может привести к экономическим последствиям. Об этом в своей колонке заявил Мартин Сандбу (Martin Sandbu), обозреватель британского делового издания Financial Times.

По рассуждениям эксперта, конфискация активов России могла бы привести к двум негативным экономическим последствиям: выводу другими странами своих активов из западной юрисдикции и их отказу от накопления больших резервов.

При этом Сандбу отмечает, что реальность таких последствий сомнительна — если бы другие государства задумывались о выводе своих средств с Запада, они бы уже это сделали. Также, по его мнению, нет ничего страшного в том, что страны откажутся от накопления слишком больших резервов — он отметил, что чрезмерный профицит уже сам по себе является угрозой мировой экономике.

Отдельно эксперт отметил, что даже если государства захотят вывести свои активы, чтобы они не повторили судьбу российских, размещать их негде, кроме Китая, что невыгодно как экономически, так и политически.

«Это не имело бы особого смысла с политической точки зрения. Каким бы лицемерным или корыстным ни казался Запад развивающимся странам, никто, конечно, не верит, что у Си Цзиньпина меньше искушений использовать финансовую зависимость в качестве оружия», — объявил эксперт.

В целом же он призвал не медлить с конфискацией российских активов, так как не видит в этом ни политических, ни юридических, ни экономических проблем.

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      Марк Леонов
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