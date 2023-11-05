Обыски в квартире Цыгановых оказались розыгрышем

Виктория Цыганова заявила, что сообщения об обыске стали розыгрышем Лексуса

Сообщения об обыске в квартире Цыгановых оказались розыгрышем. Российская певица Виктория Цыганова выложила в Telegram видео, на котором ее супруг Вадим беседует с пранкером Лексусом.

«Леш, спасибо тебе за работу… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом», — заявил Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом, добавив, что они еще поработают вместе.

Кроме того, на записи Цыганов общается по телефону с писателем Захаром Прилепиным.

Ранее Виктория Цыганова вышла на связь после того, как ее супруг Вадим сообщил об обыске в их доме. По словам исполнительницы, обыск в ее доме, в ходе которого «искали улики», закончился. По ее мнению, обыски прошли из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Сама Собчак заявила, что не причастна к обыску в доме семьи исполнительницы.