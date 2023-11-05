Отель Софии Ротару в Ялте собрались национализировать

Mash: отель Ротару в Ялте могут национализировать и реализовать на торгах

Отель советской и украинской певицы Софии Ротару в центре Ялты собрались национализировать и реализовать на торгах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что владелица недвижимости уже знает об этом и намерена продать собственность, снизив цену. По словам риелторов, певица не собиралась избавляться от отеля и переписала его на сына, оценив в 2,5 миллиарда рублей, что превышает рыночную стоимость почти в три раза.

В настоящее время риелторы обзванивают интересовавшихся виллой покупателей и предлагают им поторговаться.

Ранее сообщалось, что в прошлом Ротару пыталась продать объект, однако покупателей не нашлось. Бывший директор Ротару отметил, что сейчас отель не работает. Он считает, что певица совершила ошибку при его открытии.