Минобороны России: средства ПВО уничтожили 17 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области.

Кроме того, системы ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун».

Ранее российские разведчики вычислили и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении.