Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 5 ноября 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили 17 беспилотников

Минобороны России: средства ПВО уничтожили 17 беспилотников
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области.

Кроме того, системы ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун».

Ранее российские разведчики вычислили и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это одна из возможностей». Израильский министр допустил ядерный удар по Газе

      Съемщица квартиры в Москве проснулась от удара топором в лицо от собственника

      51-летняя женщина раскрыла простой секрет моложавой внешности

      Иран пригрозил США серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа

      Фитнес-эксперт рассказала о пользе тренировок со штангой

      Масштабный концерт пройдет для посетителей выставки ВДНХ

      Стало известно о критическом положении США

      Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

      Россияне оценили годовую инфляцию в 14 процентов

      Белоусов раскрыл реакцию Запада на удержавшуюся в условиях санкций Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости