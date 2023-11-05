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06:59, 5 ноября 2023Бывший СССР

Российские разведчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Купянском

Разведка ЗВО России уничтожила из миномета склад боеприпасов ВСУ под Купянском

Фото: Alina Smutko / Reuters

Разведчики 1-­й гвардейской танк­овой армии Западной группировки войск (ЗВО) несколько дней наблюдали за подвозом на гражданских автомобилях боеприпасов к месту базирования противника на купянском направлении. Это позволило им вычислить и уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из миномета, рассказал один из российских бойцов, передает РИА Новости.

«Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметр­овым (калибр — прим. «Ленты.ру») минометом — получи­ли хороший результат»­, — объяснил разведчик.

По словам бойца ЗВО, разведка регулярно производит вылеты дронов, которые обнаруживают цели, фиксируют передвижение противника, а затем докладывает на передовой пункт управления.

«Если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель — прим. «Ленты.ру»), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов.

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