Минобороны: российские войска сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские войска при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях украинской армии в районах Старомайорского и севернее Приютного. «Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — подчеркнул он.

Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов.

Ранее на ореховском направлении российскими военными была сорвана ротация Вооруженных сил Украины под Работино. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что попытка ротации украинских войск на бронетранспортерах была сорвана на участке Работино — Вербовое в Запорожской области.