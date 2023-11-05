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16:34, 5 ноября 2023Россия

Российские войска уничтожили склад авиасредств ВСУ на аэродроме Днепр

Минобороны: на аэродроме Днепр уничтожен склад авиасредств поражения ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Днепр, сообщается в сводке Минобороны.

Кроме того, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках украинская авиационная техника.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также системы ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун».

5 ноября начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Баранов заявил, что Киев собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов.

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      Варвара Кошечкина
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