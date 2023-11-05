Российские войска уничтожили склад авиасредств ВСУ на аэродроме Днепр

Минобороны: на аэродроме Днепр уничтожен склад авиасредств поражения ВСУ

Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Днепр, сообщается в сводке Минобороны.

Кроме того, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках украинская авиационная техника.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также системы ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун».

5 ноября начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Баранов заявил, что Киев собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов.