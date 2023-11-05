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06:00, 5 ноября 2023Бывший СССР

В ВСУ раскрыли план масштабной зимней атаки на регионы России

В Генштабе ВСУ раскрыли план масштабной зимней атаки дронов на регионы России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Такой план раскрыл для Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов, отвечающий за подобные атаки.

По словам Баранова, Украина намерена массово использовать беспилотники в связи с тем, что суровые погодные условия могут чинить препятствия наземному наступлению.

Ранее в США предрекли, что зима станет злейшим врагом ВСУ. По словам обозревателя американского журнала The National Interest Марины Мирон, некоторые беспилотники, такие как DJI Mavic, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге. Кроме того, холодная погода снизит мобильность техники, увеличит риск обморожений и затруднит разведывательные операции.

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