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07:56, 5 ноября 2023Мир

Сбежавшего экс-президента Гвинеи вернули в тюрьму

AFP: сбежавшего экс-президента Гвинеи Камару вернули в тюрьму

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Бывшего президента Гвинеи Муссу Дадиса Камару вернули в тюрьму через несколько часов после того, как его вывезли оттуда несколько вооруженных людей. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу информационного отдела армии Ансума Тумани Камара.

По его словам, сбежавший экс-президент был найден живым и здоровым, он доставлен обратно в тюрьму. В то же время представитель армии не привел никаких деталей произошедшего.

Группа злоумышленников совершила штурм тюрьмы в столице Гвинеи Конакри рано утром в субботу, 4 ноября, освободив экс-президента Камару и еще троих заключенных. Министр юстиции Гвинеи Чарльз Альфонс Райт позже подтвердил побег бывшего президента страны.

Мусса Дадис Камара возглавлял Гвинею с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камару обвинил в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года. В январе 2010 года, находясь за пределами страны, Камара заявил, что не вернется на родину. Однако в сентябре 2022 года он приехал в Гвинею.

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