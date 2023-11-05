Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 5 ноября 2023Россия

Трехлетний ребенок съел котлету и умер

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после съеденной котлеты

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел котлету. Об этом сообщает SHOT.

По информации издания, родители погибшего приготовили котлету из домашнего говяжьего фарша. Многодетная семья пожарила две котлеты на электрическом гриле, одну из них дали младшему сыну, который играл на кухне. Вскоре ребенок пожаловался на боли в животе, его стошнило.

Родители отнесли малыша в сельский фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет, чтобы перевезти в районную больницу. Ребенок не дождался транспортировки — у него посинели губы, и он перестал дышать. Оставшуюся говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу.

По словам матери погибшего, когда все отправились в больницу, дома оставался только котенок, которые доел оказавшиеся на полу остатки котлеты. Вскоре он тоже умер.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      В России пройдет масштабный концерт

      Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

      Стало известно об отказавшихся звать медсестру раненному бойцу ВСУ украинцах

      В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

      Трехлетний ребенок съел котлету и умер

      В Газе сообщили об увеличении атак боеприпасами с фосфором со стороны Израиля

      Раскрыты причины заметного набора веса осенью и зимой

      Глава Дагестана описал ситуацию на фоне прилета новых самолетов из Израиля

      ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости