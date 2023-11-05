Трехлетний ребенок съел котлету и умер

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после съеденной котлеты

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел котлету. Об этом сообщает SHOT.

По информации издания, родители погибшего приготовили котлету из домашнего говяжьего фарша. Многодетная семья пожарила две котлеты на электрическом гриле, одну из них дали младшему сыну, который играл на кухне. Вскоре ребенок пожаловался на боли в животе, его стошнило.

Родители отнесли малыша в сельский фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет, чтобы перевезти в районную больницу. Ребенок не дождался транспортировки — у него посинели губы, и он перестал дышать. Оставшуюся говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу.

По словам матери погибшего, когда все отправились в больницу, дома оставался только котенок, которые доел оказавшиеся на полу остатки котлеты. Вскоре он тоже умер.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.