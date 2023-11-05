В Дагестане спасли краснокнижного стервятника

Дагестанские волонтеры спасли краснокнижного стервятника

В Дагестане волонтеры спасли раненого краснокнижного стервятника. Об этом сообщает Mash Gor.

По информации издания, местный житель пару недель назад гулял с собакой по набережной в Махачкале. Ко псу подбежали дворняги и привели его вместе с хозяином к раненой птице. Стервятник забился между камней и не мог лететь из-за травмы крыла.

Волонтер забрал хищника в центр защиты животных, но там для него места не нашлось. Его решили отправить в Санкт-Петербург, однако в последний момент нашелся дом на родине — в заповеднике Сарыкум. Отмечается, что в прошлом году тут открыли Соколиный центр, где разводят, реабилитируют и выпускают пернатых обратно на волю.