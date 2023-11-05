Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 5 ноября 2023Мир

В Газе сообщили об увеличении атак боеприпасами с фосфором со стороны Израиля

МВД Палестины: Израиль увеличил атаки боеприпасами с фосфором по сектору Газа

Фото: Ahmed Zakot / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль увеличил атаки с помощью боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении МВД Палестины, опубликованном в Telegram-канале.

«В течение последних 48 часов оккупанты (Израиль — прим. «Ленты.ру») активизировали применение запрещенных на международном уровне бомб с белым фосфором», — сказано в заявлении ведомства.

Прошлой ночью было зафиксировано самое высокое содержание фосфора в лагере аш-Шати, что вызвало образование облаков токсичных газов и вспышки пожаров, рассказали в министерстве.

Ранее глава дипмиссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши обвинил Израиль в использовании белого фосфора при ударах по сектору Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      Россиян предостерегли от походов в баню

      В ЕС заявили о всплеске антисемитизма в Европе

      В России пройдет масштабный концерт

      Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

      Стало известно об отказавшихся звать медсестру раненному бойцу ВСУ украинцах

      В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

      Трехлетний ребенок съел котлету и умер

      В Газе сообщили об увеличении атак боеприпасами с фосфором со стороны Израиля

      Глава Дагестана описал ситуацию на фоне прилета новых самолетов из Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости