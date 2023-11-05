В Газе сообщили об увеличении атак боеприпасами с фосфором со стороны Израиля

МВД Палестины: Израиль увеличил атаки боеприпасами с фосфором по сектору Газа

Израиль увеличил атаки с помощью боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении МВД Палестины, опубликованном в Telegram-канале.

«В течение последних 48 часов оккупанты (Израиль — прим. «Ленты.ру») активизировали применение запрещенных на международном уровне бомб с белым фосфором», — сказано в заявлении ведомства.

Прошлой ночью было зафиксировано самое высокое содержание фосфора в лагере аш-Шати, что вызвало образование облаков токсичных газов и вспышки пожаров, рассказали в министерстве.

Ранее глава дипмиссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши обвинил Израиль в использовании белого фосфора при ударах по сектору Газа.