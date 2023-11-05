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17:57, 5 ноября 2023Мир

В США назвали очень тяжелым ход переговоров об освобождении заложников из Газы

Зампомощника Байдена Файнер: освобождение заложников из Газы продвигается тяжело
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Atia Darwish / IMAGO / Globallookpress.com

Освобождение захваченных ХАМАСом заложников из Газы продвигается очень тяжело. Об этом заявил представитель Белого дома, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что США уже обсуждают с партнерами вопрос о приостановке боевых действий в регионе ради освобождения оставшихся в плену заложников.

«Это очень трудные переговоры. В секторе Газа удерживается значительное число заложников, многие из которых являются иностранными гражданами, в том числе, как мы полагаем, американскими. Переговоры идут тихо и в закулисном формате, они отнимают больше времени, чем хотелось бы», — цитирует агентство слова Файнера.

Ранее военный эксперт генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что Израиль может проигнорировать предложение палестинского радикального движения ХАМАС об обмене пленными, поскольку люди, находящиеся в заключении в Израиле, являются осужденными преступниками.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Марк Леонов
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