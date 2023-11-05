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12:38, 5 ноября 2023Мир

В США раскритиковали слова главы Пентагона о российских военных

Макгрегор: слова главы Пентагона о российских военных указывают на проблемы США

Фото: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock / Fotodom

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о слабости российских военных указывают на проблемы США. Бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал заявление главы ведомства в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. (…) Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости», — сказал он.

По его словам, США должны прежде всего думать о собственном выживании и национальной мощи.

Ранее Остин допустил столкновение России с НАТО. Рано или поздно Россия сможет бросить вызов альянсу, заверил глава ведомства.

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      Виктория Кондратьева
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