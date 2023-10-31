В США допустили столкновение России с НАТО

Глава Пентагона Остин: Россия может бросить вызов НАТО

Россия в перспективе может бросить вызов НАТО, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Трансляция слушаний перед комитетом Сената Конгресса США доступна на сайте Минобороны США.

«Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО и мы окажемся в ситуации, когда будем стрелять друг в друга», — допустил министр столкновение альянса с Москвой.

Также в ходе выступления Остин назвал условие победы России в конфликте на Украине. По его мнению, это произойдет, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев.

Ранее заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов заявил, что до тех пор, пока НАТО не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и политики «сдерживания» России, попытки возобновить какой-либо диалог «заведомо обречены на провал».