Полковник Пер де Йонг: Киев переоценил свои возможности, начав контрнаступление

Полковник Вооруженных сил Франции в отставке Пер де Йонг в беседе с радиостанцией Sud Radio заявил, что Украина переоценила свои возможности, начав контрнаступление.

По его словам, провальное контрнаступление украинских войск длится уже несколько месяцев. «Они действительно думали, что с германскими танками Leopard <...> они смогут вернуть территории обратно, но это совершенно невозможно», — отметил он.

В то же время Де Йонг отметил, что украинский конфликт постепенно отходит на второй план, так как мировое внимание приковано к противостоянию Израиля с палестинским движением ХАМАС. «Теперь беспокойство у стран мира вызывает Ближний Восток, а не Европа», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что обострившийся военный конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с республики.