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17:55, 5 ноября 2023Мир

Во Франции указали на провальное контрнаступление Украины

Полковник Пер де Йонг: Киев переоценил свои возможности, начав контрнаступление
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Полковник Вооруженных сил Франции в отставке Пер де Йонг в беседе с радиостанцией Sud Radio заявил, что Украина переоценила свои возможности, начав контрнаступление.

По его словам, провальное контрнаступление украинских войск длится уже несколько месяцев. «Они действительно думали, что с германскими танками Leopard <...> они смогут вернуть территории обратно, но это совершенно невозможно», — отметил он.

В то же время Де Йонг отметил, что украинский конфликт постепенно отходит на второй план, так как мировое внимание приковано к противостоянию Израиля с палестинским движением ХАМАС. «Теперь беспокойство у стран мира вызывает Ближний Восток, а не Европа», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что обострившийся военный конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с республики.

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      Варвара Кошечкина
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