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18:20, 4 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский признал смещение внимания с Украины на Ближний Восток

Зеленский: конфликт на Ближнем Востоке сбивает фокус внимания с Украины

Фото: Andreea Alexandru / AP

Обострившийся военный конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с Украины, признал президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Видеокадры размещены на странице главы государства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинский лидер признал, что Киев уже был в ситуации, когда «фокуса внимания на Украине почти не было», и выразил надежду на изменение положения дел.

Зеленский также рассказал, что правительство страны выполняет все рекомендации Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). По его словам, Киев подготовил законодательство, которое даст возможность эффективно работать антикоррупционной системе. Также в парламенте зарегистрирован законопроект о Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в настоящее время идет работа по цифровизации госуслуг и подготовке закона о лоббизме.

4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, чтобы обсудить путь вступления страны в ЕС. Помимо этого, стороны собирались затронуть тему финансовой поддержки Евросоюза для восстановления страны.

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      Варвара Кошечкина
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