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22:31, 6 ноября 2023Россия

Кадыров показал кадры тренировки экс-бойцов «Вагнера» в составе «Ахмата»

Кадыров: экс-бойцы «Вагнера» проходят интенсивный курс в составе «Ахмата»

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео подготовки экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в данный момент большая группы экс-бойцов проходит интенсивный курс подготовки. В частности, частью обширной подготовки являются курсы тактической стрельбы и полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов и артиллеристов, уточнил он. «Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание», — говорится в сообщении. Глава Чечни подчеркнул, что это повысит эффективность бойцов на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что бывшие вагнеровцы создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Как рассказал командир подразделения «Позывной Брюс», отрабатываются штурмовые действия с использованием артиллерии, минометов, боевых машин пехоты и FPV-дронов.

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      Марина Совина
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