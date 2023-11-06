Кадыров показал кадры тренировки экс-бойцов «Вагнера» в составе «Ахмата»

Кадыров: экс-бойцы «Вагнера» проходят интенсивный курс в составе «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео подготовки экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в данный момент большая группы экс-бойцов проходит интенсивный курс подготовки. В частности, частью обширной подготовки являются курсы тактической стрельбы и полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов и артиллеристов, уточнил он. «Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание», — говорится в сообщении. Глава Чечни подчеркнул, что это повысит эффективность бойцов на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что бывшие вагнеровцы создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Как рассказал командир подразделения «Позывной Брюс», отрабатываются штурмовые действия с использованием артиллерии, минометов, боевых машин пехоты и FPV-дронов.