Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 6 ноября 2023Мир

Лавров назвал подталкивающую Ближний Восток к большой войне силу

Лавров заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток в большой войне

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на фоне резкого роста напряженности в регионе, его слова приводит ТАСС.

Избранная Западом линия поведения провоцирует террористические проявления и усугубляет миграционный кризис, отметил министр.

Помимо Сирии, Ливии и Ирака, подобной стратегии Запад придерживается и в отношении Украины, подчеркнул глава МИД России. В этих странах западная политика проявляется в полной мере, заключил он.

Ранее в МИД России заявили о провале американской разведки на Ближнем Востоке. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Вашингтон «проморгал» очередной виток эскалации с участием своего ближайшего союзника в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В США указали на ошибку Вашингтона в диалоге с Путиным

      В Кремле отреагировали на сообщения о решении Путина участвовать в выборах

      В Германии собрались ввести «кризисный взнос» с богатых немцев

      Блогерша Блиновская обвинила систему ПВО в нарушении своего домашнего ареста

      Лавров рассказал о полученных от Путина знаниях

      В России захотели разрешить продажу алкоголя для летающих внутренними рейсами

      Боррель заявил о конце интеллектуального превосходства Запада

      На Украине предложили продлить военное положение

      Украинский БПЛА рухнул вблизи железнодорожной станции в российском регионе

      Лавров назвал подталкивающую Ближний Восток к большой войне силу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости