Лавров назвал подталкивающую Ближний Восток к большой войне силу

Лавров заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток в большой войне

Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на фоне резкого роста напряженности в регионе, его слова приводит ТАСС.

Избранная Западом линия поведения провоцирует террористические проявления и усугубляет миграционный кризис, отметил министр.

Помимо Сирии, Ливии и Ирака, подобной стратегии Запад придерживается и в отношении Украины, подчеркнул глава МИД России. В этих странах западная политика проявляется в полной мере, заключил он.

Ранее в МИД России заявили о провале американской разведки на Ближнем Востоке. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Вашингтон «проморгал» очередной виток эскалации с участием своего ближайшего союзника в регионе.