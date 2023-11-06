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07:33, 6 ноября 2023Ценности

Модель поделилась с фанатами видео в откровенном образе

Кадр: @mrscmcguinness

Британская модель и телеведущая Кристин Макгиннесс поделилась с поклонниками видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя телезвезда позировала спиной к камере в боди черного цвета. На размещенных кадрах манекенщица надевает кожаные штаны облегающего кроя. При этом ее волосы были распущены и уложены волнами. В то же время от аксессуаров знаменитость решила отказаться.

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Подписчики восхитились фигурой Макгиннесс в комментариях под публикацией. «Сексуально», «Самая красивая», «Просто красотка», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в октябре американская актриса и предпринимательница Гвинет Пэлтроу также сфотографировалась в откровенном наряде для американского журнала Bustle. Она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

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      Карина Черных
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