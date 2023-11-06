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14:56, 6 ноября 2023Мир

Посол Палестины рассказал о ситуации с удерживаемыми ХАМАС россиянами

Посол Палестины Нофаль: об удерживаемых ХАМАС россиянах есть позитивные сигналы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Относительно удерживаемых движением ХАМАС россиянах есть позитивные сигналы. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, которого цитирует ТАСС.

Дипломат выразил надежду на возвращении удерживаемых лиц. По его данным, ХАМАС удерживает семь или восемь граждан России.

«Надеемся на лучшее», — сказал посол, комментируя ранее сделанное в Кремле заявление о прогрессе в переговорах с ХАМАС по освобождению удерживаемых граждан.

Ранее президент России Владимир Путин назвал события на Ближнем Востока катастрофой и выразил соболезнования близким пострадавших в результате атаки, предпринятой ХАМАС в начале октября.

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      Алан Босиков
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