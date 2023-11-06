Российские ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили двадцать три украинских беспилотника, сообщили журналистам в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области.

Кроме того, средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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