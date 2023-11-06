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14:11, 6 ноября 2023Россия

Российские ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили двадцать три украинских беспилотника, сообщили журналистам в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области.

Кроме того, средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении. Военнослужащие использовали 122-миллиметровую гаубицу Д-30, выполнив задачу с закрытой огневой позиции.

6 ноября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что для стран Европы и США стало очевидно, что киевский режим не одержит победу против России на поле боя.

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