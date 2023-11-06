Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ
Российские артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
По данным ведомства, военнослужащие использовали 122-мм гаубицу Д-30, выполнив задачу с закрытой огневой позиции. Стрельба производилась на дальности до восьми километров осколочно-фугасными боеприпасами. Сообщается, что выявление цели и корректировка ударов артиллеристам происходит с помощью расчетов беспилотной авиации разведывательных подразделений.
«На артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, располагавшийся в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО) подразделения Воздушно-десантных войск продолжают уничтожать личный состав ВСУ, разрушать оборонительные сооружения, подавлять пункты управления а также уничтожать огневые средства, склады с боеприпасами, вооружениями и военной техникой украинской армии. Контрбатарейная борьба, уничтожающая РСЗО, минометные расчеты и расчеты ствольной артиллерии, продолжается с учетом координат, которые дают разведывательные подразделения.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что в воскресенье, 5 ноября, была пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории России.