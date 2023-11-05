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19:08, 5 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в Брянской области

Минобороны заявило о предотвращении атаки украинского БПЛА в Брянской области
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В воскресенье, 5 ноября, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории России. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом был сбит беспилотник ВСУ. Дрон был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор региона.

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      Варвара Кошечкина
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