В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram о сбитом в небе над регионом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотник самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом, уточнил губернатор. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 4 ноября была пресечена попытка попытка ВСУ атаковать Курскую область. Средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью.