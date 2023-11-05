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18:45, 5 ноября 2023Россия

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Фото: РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram о сбитом в небе над регионом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотник самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом, уточнил губернатор. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 4 ноября была пресечена попытка попытка ВСУ атаковать Курскую область. Средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью.

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