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12:10, 4 ноября 2023Россия

Минобороны объявило о пресечении еще одной попытки ВСУ совершить теракт в России

Минобороны объявило о пресечении атаки украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался совершить террористическую атаку в России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 4 ноября была пресечена попытка попытка ВСУ атаковать Курскую область. Средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил , что в регионе работает ПВО и призвал сохранять спокойствие.

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      Варвара Кошечкина
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