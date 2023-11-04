Минобороны объявило о пресечении еще одной попытки ВСУ совершить теракт в России

Минобороны объявило о пресечении атаки украинского БПЛА в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался совершить террористическую атаку в России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 4 ноября была пресечена попытка попытка ВСУ атаковать Курскую область. Средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил , что в регионе работает ПВО и призвал сохранять спокойствие.