Депутат Володин: Запад понимает, что Украина не победит и при поддержке НАТО

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о том, что для стран Европы и США стало очевидно, что киевский режим не одержит победу против России на поле боя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политический деятель отметил, что Запад осознает неминуемое поражение Украины, несмотря на поддержку НАТО. Володин также добавил, что президент страны Владимир Зеленский для многих становится «нерукопожатным и токсичным политиком».

«Участь его незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны», — подчеркнул депутат Госдумы.

Политический деятель заявил, что в условиях войны до последнего украинца, которая обернулась огромными людскими потерями для государства, мирное население не хочет идти на поле боя, «погибая за нацистов и коррупционеров».

«Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть», — сообщил Володин, напомнив, что 80 лет назад в этот день наши войска завершили освобождение Киева от фашистов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Москва сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом.