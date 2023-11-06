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10:30, 6 ноября 2023Россия

Володин заявил о понимании Западом грядущего поражения киевского режима

Депутат Володин: Запад понимает, что Украина не победит и при поддержке НАТО
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о том, что для стран Европы и США стало очевидно, что киевский режим не одержит победу против России на поле боя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политический деятель отметил, что Запад осознает неминуемое поражение Украины, несмотря на поддержку НАТО. Володин также добавил, что президент страны Владимир Зеленский для многих становится «нерукопожатным и токсичным политиком».

«Участь его незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны», — подчеркнул депутат Госдумы.

Политический деятель заявил, что в условиях войны до последнего украинца, которая обернулась огромными людскими потерями для государства, мирное население не хочет идти на поле боя, «погибая за нацистов и коррупционеров».

«Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть», — сообщил Володин, напомнив, что 80 лет назад в этот день наши войска завершили освобождение Киева от фашистов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Москва сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом.

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      Анастасия Астахова
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