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06:53, 30 октября 2023Россия

Шойгу заявил о готовности России к диалогу с Западом по Украине

Глава МО Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, пишет РИА Новости.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах», — отметил он.

При этом Шойгу отметил необходимость «обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН». По словам министра, эти государства несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности.

По мнению главы МО, чтобы сформировать справедливый многополярный миропорядок, «требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость».

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      Марина Совина
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