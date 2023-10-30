Шойгу заявил о готовности России к диалогу с Западом по Украине

Глава МО Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине

Москва сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, пишет РИА Новости.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах», — отметил он.

При этом Шойгу отметил необходимость «обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН». По словам министра, эти государства несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности.

По мнению главы МО, чтобы сформировать справедливый многополярный миропорядок, «требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость».