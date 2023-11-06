Объяснено изменения яркости Бетельгейзе

arXiv: Бетельгейзе изменила свою яркость из-за слияния с другой звездой

Астрономы Университета штата Луизиана предположили, что аномальные изменения яркости Бетельгейзе объясняются тем, что этот красный сверхгигант поглотил другую звезду. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Исследователи смоделировали слияние звезды с массой 16 Солнц и меньшей звезды с массой четырех Солнц, при этом масса Бетельгейзе оценивается в 16-19 солнечных масс. Оказалось, что когда обе звезды сближаются и оказываются внутри общей оболочки, самая малая из них сливается с гелиевым ядром своего более крупного компаньона. Это вызывает обмен как орбитальной, так и тепловой энергией, что, в конечном итоге, запускает импульс, проходящий от ядра к поверхности.

В некоторых случаях слияние также приводит к потере массы. Это происходит из-за высвобождения гравитационной энергии, которая преобразуется в кинетическую энергию и вызывает отток вещества. Модель продемонстрировала, что потерянная масса может составлять до 0,6 массы Земли. Газ может двигаться со скоростью до 200-300 километров в секунду.

Свидетельством слияния Бетельгейзе с другой звездой может быть его высокая скорость вращения, равная около 5,5 километра в секунду, при этом скорость вращения Солнца составляет всего 2 километра в секунду. Это соответствует слиянию массивной звезды главной последовательности с массой примерно 15-17 миллионов земных масс и маломассивного компаньона главной последовательности с массой около 1-4 миллионов земных масс.

В период с октября по ноябрь 2019 года космический телескоп Хаббл наблюдал перемещение плотного нагретого материала через атмосферу звезды со скоростью 322 тысячи километров в час. Через месяц несколько наземных телескопов зафиксировали уменьшение яркости в южном полушарии Бетельгейзе. К февралю 2020 года звезда потеряла более двух третей своего блеска, и это затемнение, видимое даже невооруженным глазом, спровоцировало слухи, что звезда скоро может стать сверхновой.

