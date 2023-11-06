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06:44, 6 ноября 2023Мир

Солдаты ВСУ отреагировали на слова Залужного

AFP: солдаты ВСУ готовятся к худшему после слов главкома Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Валерий Залужный Фото: Gleb Garanich / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировали слова главкома Валерия Залужного, который признал провал контрнаступления. Об этом они высказались в беседе с AFP.

Украинские военные пожаловались на положение дел в зоне боевых действий и подчеркнули, что готовятся к худшему — в частности, к поражению Украины в конфликте с Россией. «Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну», — отметил боец ВСУ с позывным Мудрый.

Другой украинский солдат с позывным Дэн заявил о нехватке артиллерии и отметил усугубление ситуации.

Статья Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, поскольку ситуация зашла в тупик.

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      Марина Совина
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