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15:57, 6 ноября 2023Россия

В Дагестане потребовали уволить преподавательницу за заявления о Газе

Жители Дагестана потребовали уволить преподавательницу за заявления о Газе

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жители Дагестана в соцсетях потребовали уволить преподавательницу Дербентского медицинского колледжа за заявления о происходящем в Газе. На это обратило внимание издание «Подъем».

На одном из видео, снятом во время кураторского часа, преподавательница заявила, что информация о происходящем в Газе преувеличена, а «клипы с детьми — не настоящие». Это вызвало возмущения среди местных жителей.

После критики преподавательница опубликовала видео, на котором объяснила свое заявление. По ее словам, фрагмент ролика, распространившийся в соцсетях, был вырван из контекста и «интерпретировался именно так, как было выгодно некоторым блогерам».

«На кураторском часу обсуждалось, что очень жалко весь палестинский народ, и именно их слабое звено — стариков, женщин и детей. Также говорилось о том, чтобы они не верили непроверенной информации и чтобы меньше проводили время в соцсетях, а больше занимались учебным процессом», — подчеркнула преподавательница. Отмечается, что комментаторы в соцсетях не поверили женщине и потребовали ее увольнения.

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      Варвара Кошечкина
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