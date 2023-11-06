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В России неизвестные обстреляли припаркованный внедорожник и ранили человека
В Приморье неизвестные обстреляли внедорожник, один человек ранен
В городе Уссурийске Приморского края неизвестные обстреляли припаркованный перед магазином внедорожник, в результате чего ранение получил по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы самостоятельно увезли пострадавшего — мужчину примерно 30 лет — в больницу, не дожидаясь приезда медиков.
По предварительным данным, мужчина получил пулевое ранение и живот.
Ранее в Магнитогорске группа неизвестных обстреляла рейсовый автобус, следовавший на заправочную станцию. Находившийся внутри водитель не пострадал. Полиция устанавливает причастных к случившемуся и свидетелей.