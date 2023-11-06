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19:47, 6 ноября 2023Силовые структуры

В России неизвестные обстреляли припаркованный внедорожник и ранили человека

В Приморье неизвестные обстреляли внедорожник, один человек ранен

Кадр: Telegram-канал Mash

В городе Уссурийске Приморского края неизвестные обстреляли припаркованный перед магазином внедорожник, в результате чего ранение получил по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы самостоятельно увезли пострадавшего — мужчину примерно 30 лет — в больницу, не дожидаясь приезда медиков.

По предварительным данным, мужчина получил пулевое ранение и живот.

Ранее в Магнитогорске группа неизвестных обстреляла рейсовый автобус, следовавший на заправочную станцию. Находившийся внутри водитель не пострадал. Полиция устанавливает причастных к случившемуся и свидетелей.

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      Алан Босиков
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