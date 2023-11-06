В России неизвестные обстреляли припаркованный внедорожник и ранили человека

В Приморье неизвестные обстреляли внедорожник, один человек ранен

В городе Уссурийске Приморского края неизвестные обстреляли припаркованный перед магазином внедорожник, в результате чего ранение получил по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы самостоятельно увезли пострадавшего — мужчину примерно 30 лет — в больницу, не дожидаясь приезда медиков.

По предварительным данным, мужчина получил пулевое ранение и живот.

Ранее в Магнитогорске группа неизвестных обстреляла рейсовый автобус, следовавший на заправочную станцию. Находившийся внутри водитель не пострадал. Полиция устанавливает причастных к случившемуся и свидетелей.

