В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем

В Магнитогорске неизвестные обстреляли автобус с водителем

В Челябинской области группа неизвестных обстреляла автобус. Об этом сообщает Uru.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел в Магнитогорске в автобусе №16, который двигался по улице Калмыкова на автозаправочную станцию. Внутри находился только водитель. Отмечается, что он не пострадал.

Полицейские начали проверку: они ищут причастных к случившемуся и устанавливают очевидцев. В социальных сетях жители пишут, что нарушители порядка стреляли из пневматического оружия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге несколько подростков напали на 14-летнего школьника за отказ купить у них вейпы.