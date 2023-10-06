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15:01, 6 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем

В Магнитогорске неизвестные обстреляли автобус с водителем

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Челябинской области группа неизвестных обстреляла автобус. Об этом сообщает Uru.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел в Магнитогорске в автобусе №16, который двигался по улице Калмыкова на автозаправочную станцию. Внутри находился только водитель. Отмечается, что он не пострадал.

Полицейские начали проверку: они ищут причастных к случившемуся и устанавливают очевидцев. В социальных сетях жители пишут, что нарушители порядка стреляли из пневматического оружия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге несколько подростков напали на 14-летнего школьника за отказ купить у них вейпы.

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    Екатерина Кашурникова
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