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13:01, 6 ноября 2023Путешествия

В России захотели разрешить продажу алкоголя для летающих внутренними рейсами

Правительство России предложило разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Кабмин внес в Госдуму законопроект, временно разрежающий продажу алкоголя пассажирам, летающим внутренними рейсами. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что продажа будет осуществляться в расположенных в аэропортах магазинах беспошлинной торговли. Согласно документу, речь идет о том, чтобы разрешить владельцам duty free продавать алкоголя до 30 июня 2026 года.

В настоящий момент продажа алкоголя разрешена только в залах ожидания международных авиарейсов, или в местах общепита аэропортов.

В октябре сообщалось, что в аэропорту острова Маргарита, Венесуэла, ввели особые правила продажи алкоголя в дьюти-фри из-за пьющих россиян. В авиагавани популярного курорта российским туристам при покупке спиртного выдают талоны, а сами бутылки забирают.

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      Варвара Кошечкина
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