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14:46, 7 ноября 2023Мир

В Госдуме объяснили критическую зависимость США от ядерного топлива из России

Депутат Госдумы Ананских назвал зависимость США от топлива РФ выгодной Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова помощника министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф о том, что зависимость Вашингтона от ядерного топлива из России является критической для нацбезопасности. В беседе с «Лентой.ру» Ананских назвал это позитивным для Москвы фактором.

«Россия всегда была крупным поставщиком ядерного топлива, и это не изменилось, мы всегда были лидерами по таким поставкам. Что касается проблем американских, это же их проблемы. Конечно, они будут пытаться искать альтернативные варианты, но их не так много. (...) От этого никуда не деться, и хорошо, что мы являемся мировыми лидерами по [сбыту] ядерного топлива», — сказал парламентарий.

Это замечательно. (...) С учетом ограниченного количества залежей урана в мире (...) это хорошо для Москвы

Игорь Ананскихпервый зампред Комитета Госдумы по энергетике

Ранее Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности.

Она отметила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20 процентов ядерного топлива. Хафф также обратила внимание, что активное использование такого топлива вредит климату страны.

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