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09:05, 7 ноября 2023Экономика

В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

Минэнерго США заявило о критической зависимости от российского ядерного топлива

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. Об этом заявила помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф в интервью Financial Times.

Она отметила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20 процентов ядерного топлива. Хафф также обратила внимание, что активное использование такого топлива вредит климатической обстановке в стране.

Ранее американская газета The New York Times писала, что атомная энергетика США остается в зависимости от российского ядерного топлива и продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, не имея возможности найти альтернативного поставщика по такой же низкой цене.

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