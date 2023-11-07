В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

Минэнерго США заявило о критической зависимости от российского ядерного топлива

Зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. Об этом заявила помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф в интервью Financial Times.

Она отметила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20 процентов ядерного топлива. Хафф также обратила внимание, что активное использование такого топлива вредит климатической обстановке в стране.

Ранее американская газета The New York Times писала, что атомная энергетика США остается в зависимости от российского ядерного топлива и продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, не имея возможности найти альтернативного поставщика по такой же низкой цене.