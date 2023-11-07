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16:14, 7 ноября 2023Мир

Байден усомнился в эффективности ракет ATACMS для Украины

NYT: Байден опасается, что ракеты ATACMS не помогут ВСУ изменить ход конфликта

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Президент США Джо Байден опасается, что ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. Теперь он [Байден] боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — сообщается в материале издания.

Авторы подчеркивают, что сейчас американский лидер пытается сдержать усталость внутри США от конфликта на Украине, возникшую из-за того, что предоставленная военная помощь и разведывательные данные не позволили достигнуть успеха в контрнаступлении.

Ранее британский журнал The Spectator написал, что впервые использованные Украиной ракеты ATACMS оказались неэффективными против Российской армии. Обозреватели издания подчеркнули, что Российская армия показала способность адаптироваться к каждому новому оружию, которое приобретает Украина, включая ракеты большой дальности и военно-морские беспилотники.

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      Максим Габриелян
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