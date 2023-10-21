The Spectator: большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ

Впервые использованные Украиной американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) оказались неэффективными против Российской армии. Об этом написал британский журнал The Spectator.

По словам обозревателей издания, использование ATACMS не изменит картину конфликта, вопреки ожиданиям официального Киева. «Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — уточняется в материале журнала.

Обозреватели издания подчеркнули, что Российская армия показала способность адаптироваться к каждому новому оружию, которое приобретает Украина, включая ракеты большой дальности и военно-морские беспилотники.

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль выразил мнение, что атака новыми ракетами по территории России едва ли приблизит мирное урегулирование украинского кризиса, о котором заявляют США. Напротив, это «станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны».