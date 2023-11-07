Британия подписала соглашение с Польшей о программе ПВО

Британия подписала соглашение с Польшей о следующем этапе программы ПВО NAREW

Великобритания подписала соглашение с Польшей о следующем этапе программы противовоздушной обороны (ПВО) NAREW. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает Reuters.

Уточняется, что Польша подписала с оборонной компанией MBDA соглашение на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов на поставку наземной системы ПВО.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО. Также возможна продажа сопутствующего оборудования на четыре миллиарда долларов.