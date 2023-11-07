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18:43, 7 ноября 2023Мир

Британия подписала соглашение с Польшей о программе ПВО

Британия подписала соглашение с Польшей о следующем этапе программы ПВО NAREW

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания подписала соглашение с Польшей о следующем этапе программы противовоздушной обороны (ПВО) NAREW. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает Reuters.

Уточняется, что Польша подписала с оборонной компанией MBDA соглашение на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов на поставку наземной системы ПВО.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО. Также возможна продажа сопутствующего оборудования на четыре миллиарда долларов.

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      Анастасия Заикина
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