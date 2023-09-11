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00:13, 12 сентября 2023Мир

Госдепартамент США одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО

Пентагон: Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше системы ПВО и ПРО

Фото: Joshua Roberts/ Reuters

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО, а также сопутствующего оборудования на четыре миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что уведомление о решении Госдепартамента направлено в Конгресс США для последующего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши заключило рамочное соглашение с американской компанией Lockheed Martin о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, обсудив поддержку Украины и угрозы безопасности стран. Блинкен приветствовал помощь Варшавы Киеву и «подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов дальнейшей поддержке Украины».

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    Марина Совина
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