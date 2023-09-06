Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Польши

Госсекретарь США Блинкен обсудил поддержку Украины с главой МИД Польши Рау

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, обсудив поддержку Украины и угрозы безопасности стран. Об этом говорится в релизе Государственного департамента США.

Блинкен приветствовал помощь Варшавы Киеву и «подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов дальнейшей поддержке Украины». Также он подчеркнул важность единства НАТО и продолжения консультаций с союзниками и партнерами по вопросам противодействия угрозам безопасности.

Ранее Конгресс США одобрил продажу Варшаве 96 вертолетов типа AH-64E Apache. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.