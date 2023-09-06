Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 6 сентября 2023Мир

Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Польши

Госсекретарь США Блинкен обсудил поддержку Украины с главой МИД Польши Рау

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, обсудив поддержку Украины и угрозы безопасности стран. Об этом говорится в релизе Государственного департамента США.

Блинкен приветствовал помощь Варшавы Киеву и «подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов дальнейшей поддержке Украины». Также он подчеркнул важность единства НАТО и продолжения консультаций с союзниками и партнерами по вопросам противодействия угрозам безопасности.

Ранее Конгресс США одобрил продажу Варшаве 96 вертолетов типа AH-64E Apache. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

    Джиджи Хадид снялась в шапке-ушанке для журнала

    Известный российский ведущий рассказал о мучениях из-за своего шоу

    Раскрыты подробности работы особого детского клуба в СССР

    Местоположение генерала Суровикина установили по одному снимку

    Россиянка отсудила у отеля десятки тысяч рублей за неубранный номер

    Названы преимущества боевой машины пехоты с «Бережком»

    В Сенате США призвали продолжать поддержку Украины

    Опубликованы кадры уничтожения британского танка Challenger 2

    Очередь на бесплатный проезд на чертовом колесе ВДНХ достигла 60 тысяч человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости