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10:25, 6 сентября 2023Мир

Конгресс США одобрил продажу Польше вооружений

Блащак заявил об одобрении конгрессом США продажи Польше 96 вертолетов Apache
СюжетМинобороны:

Фото: Annabelle Chih / Reuters

Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов типа AH-64E Apache. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на своей странице в X (бывший Twitter).

«У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением!» — заявил глава польского Минобороны.

Он также добавил, что теперь стороны начинают переговоры о цене сделки. До тех пор пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США будет обеспечивать Варшаву собственными вертолетами типа AH-64E Apache.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на 12 миллиардов долларов. Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование и вооружения, а также техническую поддержку.

После решения Госдепа администрация президента США уведомила Конгресс о нем, дав 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки или ее возможное блокирование.

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    Максим Габриелян
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