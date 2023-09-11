Польша наладит с Lockheed Martin совместное производство HIMARS

Минобороны Польши начнет совместное производство HIMARS с Lockheed Martin

Министерство обороны Польши заключило рамочное соглашение с американской компанией Lockheed Martin о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что стороны договорились о выпуске десятков тысяч ракет и монтаже РСЗО на польских грузовиках Jelcz. По условиям соглашения, «486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году», — сообщила Lockheed Martin.

В июне Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороной (ПРО) на сумму в 15 миллиардов долларов.