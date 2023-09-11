Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:47, 11 сентября 2023Экономика

Польша наладит с Lockheed Martin совместное производство HIMARS

Минобороны Польши начнет совместное производство HIMARS с Lockheed Martin

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Польши заключило рамочное соглашение с американской компанией Lockheed Martin о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что стороны договорились о выпуске десятков тысяч ракет и монтаже РСЗО на польских грузовиках Jelcz. По условиям соглашения, «486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году», — сообщила Lockheed Martin.

В июне Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороной (ПРО) на сумму в 15 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    Конгрессвумен прокомментировала здоровье Трампа

    Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

    Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области

    В США оценили реакцию Путина на провокации Запада

    Первый в истории сапсерфер на Северном полюсе раскрыл подробности рекорда

    Глава UFC рассказал о неприличной сумме денег для Федора Емельяненко

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО

    Объяснена опасность вирусов летучих мышей для человека

    В США признали трудность контрнаступления ВСУ для своей армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости