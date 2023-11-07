Деми Мур оказалась убита горем после встречи с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Closer: Деми Мур оказалась убита горем после встречи с Брюсом Уиллисом

Голливудская актриса Деми Мур навестила бывшего мужа Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией. Видеозапись, сделанную во время встречи, опубликовала дочь звезд Стаут в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). После этого издание Closer со ссылкой на собственные источники сообщило, что Мур оказалась убита горем после общения с экс-супругом, который ее не узнал.

На опубликованных кадрах Уиллис нежно обнял Мур и поцеловал ее в лоб. Также Стаус разместила фото, на котором она запечатлена с отцом. Однако, как утверждают собеседники издания, встреча близких людей принесла не только радость. «Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что все зашло так далеко», — приводит Closer слова своего инсайдера.

Ранее режиссер сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Гленн Гордон Кэрон рассказал, что что Уиллис три минуты не мог вспомнить его, а также отметил, что актеру больше не доступны языковые навыки. Он также добавил, что раньше звезда актер с радостью просыпался каждое утро, а сейчас видит «жизнь через дверь».