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18:45, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Жена Дроздова прокомментировала сообщения о его госпитализации

Жена телеведущего Николая Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

86-летний телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов находится дома, с ним все хорошо. Об этом заявила его жена Татьяна, комментируя сообщения о госпитализации мужа. Ее слова передает News.ru.

«Все с ним нормально, он хорошо себя чувствует. Только пришел — ходил по делам. Все нормально, он дома, не болеет», — опровергла супруга Дроздова информацию о госпитализации телеведущего.

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил ранее 7 ноября Mash. Утверждалось, что телеведущий пожаловался на слабость во время планового осмотра у врача, после чего было принято решение госпитализировать его на один день.

6 октября издание Shot написало, что у профессора МГУ обнаружили рак. Позднее Дроздов опроверг эту информацию. Его супруга Татьяна подтвердила слова мужа, подчеркнув, что он здоров.

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      Евгения Наумова
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