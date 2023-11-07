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15:04, 7 ноября 2023Среда обитания

Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

Обустроенный гамаком автобус на севере Москвы показали на видео

В Москве автобус, обустроенный гамаком, показали на видео, сообщает Telegram-канал «Первый Московский».

Транспорт с необычными удобствами заметили на севере столицы, на конечной остановке возле станции метрополитена «Речной вокзал». На записи можно увидеть, как в салоне автобуса в натянутом гамаке лежит человек с телефоном в руке. При этом в подписи к видеоролику уточняется, что в нем отдыхает водитель во время перерыва и пока такие удобства для пассажиров не предусмотрены.

Ранее в этот же день стало известно, что в Московской области на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, для удобства маломобильных пассажиров в новом транспорте предусмотрены механическая аппарель и место с креплениями для инвалидных колясок в салоне, которое оборудовано кнопкой связи с водителем.

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      Полина Кислицына
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