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16:54, 7 ноября 2023Россия

Госдума одобрила изменения в правилах продажи автомобилей

Госдума приняла проект о необязательности ОСАГО при смене владельца автомобиля
СюжетОСАГО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Госдума одобрила и приняла в первом чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных для регистрации автомобиля документов при смене его владельца после продажи. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

На данный момент в законе прописан запрет на регистрацию машин, владельцы которых не купили полис ОСАГО. При этом, как отмечается в пояснительной записке, после покупки машины новый владелец может долгое время ей не пользоваться.

Инициатива также предлагает ввести процедуру отмены регистрации угнанного автомобиля. По задумке авторов законопроекта, это исключит необходимость предоставления гражданами работодателю или налоговым органам информации об отсутствии у них машины.

Ранее Госдума приняла законопроект, снижающий минимальный срок действия ОСАГО. Договоры предлагается разделить на два вида. Первый будет действовать в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев. Второй — это краткосрочные договоры с периодом действия от одного дня до трех месяцев.

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      Константин Лысяков
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