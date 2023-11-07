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08:02, 7 ноября 2023Мир

Израиль пристыдил генсека ООН за слова о «кладбище детей» в секторе Газа

Глава МИД Израиля Коэн осудил генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Эли Коэн

Эли Коэн. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил слова генсека ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в «кладбище детей». В своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) он напомнил о взятых в заложники палестинским движением ХАМАС израильтянах.

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети (...) удерживаются против воли в секторе Газа», — выразил возмущение глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что в ситуации в анклаве виновно ХАМАС, а не израильские военные, которые пытаются уничтожить «эту террористическую организацию».

Ранее Гутерриш отверг обвинения, что он якобы оправдал нападение группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, его заявления исказили.

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